Египет ужесточит меры по выявлению коронавируса у туристов

Каир, 8 мая. Правительство Египта планирует ввести дополнительные меры по выявлению новых штаммов коронавируса у прибывающих туристов, сообщили в минздраве страны.

Согласно нововведению, прибывающим на территорию Египта иностранцам и гражданам этой страны кроме привычного медицинского осмотра предстоит сдавать экспресс ДНК-тест на коронавирус. Такой метод позволит выявлять зараженных за 15 минут, объяснили в ведомстве.

Порядка 1,1 тыс. новых случаев COVID-19 подтвердили в Египте за минувшие сутки. Всего 235 тыс. жителей страны заразились коронавирусом с начала 2020 года. Египетские врачи подтвердили 13,7 летальных исходов от заболевания.