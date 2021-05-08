Почти семь тысяч продуктовых наборов раздали ветеранам в Татарстане

Казань, 8 мая. Ветеранам из Татарстана подарили в преддверии Дня Победы около семи тысяч продуктовых наборов. Еще 700 человек получили выплату от государства.

К тому же в Татарстане продолжает действовать акция по бесплатной доставке лекарств для ветеранов, напомнила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Что касается акции по раздаче продуктовых наборов, она проводится в регионе ежегодно. Их получают не только сами ветераны, но и их вдовы.

В честь Дня Победы в Татарстане запланировано множество праздничных мероприятий. Военный парад, тысячный хор, фестиваль детских духовых оркестров — лишь часть из них. В 21:00 9 мая в Казани пройдет салют. Лучшим местом для его просмотра станет площадь Тысячелетия.

Другие российские регионы также активно готовятся к празднованию Дня Победы. Например, в Петербурге в преддверии праздника прошел парад паровозов времен Великой Отечественной войны. Гости и жители города смогли воочию увидеть их на Витебском вокзале.