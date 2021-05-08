Сябитовой напомнили о неудачном браке дочери после ее слов об участи бесприданниц

Москва, 8 мая. Главная сваха страны, ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова принялась размышлять о важности приданого для современных невест, чем вызвала бурю негодования у подписчиков.

Сябитова активно ведет свою страницу в Instagram, где делится своими советами и размышлениями о семейной жизни и замужестве. Недавно телесваха подняла тему приданого, которое еще сотни лет назад помогало девушкам выходить замуж.

Она уверена, что и сегодня деньги и приданое играют ключевую роль в заключении брака. Свои слова она подкрепила переделанной старой пословицей: «Не в деньгах счастье, а в их количестве».

«Пока невеста взрослела, приданое ждало своего часа в сундуке. С развитием общества оно постепенно заменилось на деньги, фамильные реликвии, недвижимость, но значимости своей не утратило», — убеждена Роза Сябитова.

Подобное заявление многим пришлось не по вкусу. Подписчики считают, что причиной свадьбы должны быть искренние чувства, а не огромное приданое невесты. В комментариях припомнили, что собственная дочь свахи Ксения не с первого раза обрела личное счастье. При том что вопрос с приданым наверняка был решенным. Неудачный брак Ксении нередко заставляет подписчиков сомневаться в компетенции ведущей «Давай поженимся» относительно брачных вопросов.

«А ваша дочка с приданым вышла замуж два раза? Она счастлива?»; «А ваша-то опять одна что ли? Вышла с приданым замуж и что?»; «Сваха всея Руси никак не может пристроить дочь! Почему мужики от нее бегут?» — задались вопросом подписчики.

Недавно Сябитова откровенно призналась, что хочет избавиться от грудных имплантов, которые мешают ей жить. По ее словам, силиконовая грудь требует повышенного внимания. Кроме того, такая грудь ей больше не нужна, ведь возраст понемногу заявляет о себе.