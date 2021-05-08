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Доллар может упасть до 73 рублей при сохранении текущей ситуации на рынках

Экономика
Доллар может упасть до 73 рублей при сохранении текущей ситуации на рынках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 мая. Рубль может укрепиться к доллару до 73 единиц при сохранении роста нефтяных котировок и спроса на активы развивающихся экономик, считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, увеличение добычи нефти Россией благодаря смягчению условий соглашения ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку. Рубль также поддержит сниженный спрос на доллары и евро из-за закрытых на карантин Европы, Турции и других стран, передают «Известия».

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич отметил, что при сохранении цен на нефть выше 65 долларов за баррель и отсутствии внешних и внутренних экономических потрясений доллар по 73 рубля выглядит реальным. Однако не исключено, что американская валюта может вырасти до 78 рублей при негативном развитии геополитической ситуации и в случае открытия границ, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По итогам пятничных торгов доллар упал до 73,79 рубля, а евро оказался на отметке 89,78 рубля, подорожав на 21 копейку. Курс рубля находится сейчас под влиянием накопленного позитива. Такой эффект, по мнению аналитиков, нацвалюте дали новости о потенциальной встрече президентов РФ и США.

доллар прогноз рубль
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