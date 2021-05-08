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Вице-премьер Дагестана озвучил свою зарплату

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Общество
Вице-премьер Дагестана озвучил свою зарплату
minec-rd.ru  /  Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

Махачкала, 8 мая. Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов зарабатывает не более 80 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил на совещании, посвященном вопросам проведения весенних полевых работ в республике.

Зампред регионального кабмина отметил, что средства, выделяемые федеральным центром на развитие агропромышленного комплекса Дагестана, должны расходоваться с максимальной эффективностью. Он напомнил, что республика остается дотационной и в качестве примера привел размер своей заработной платы.

«Я получаю 80 тысяч рублей с учетом всех премиальных доплат. Вы знаете, что бюджет Дагестана дотационный, и мы боремся за каждый рубль господдержки. Поэтому у нас должен быть рачительный подход к расходованию этих средств», — сказал Абдулмуслимов, обращаясь к участникам совещания.

Отметим, что по данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в России составляет более 126 тысяч рублей. При этом у чиновников в Дагестане одни из самых низких зарплат по стране.

Ранее ФАН сообщал, что Абдулмуслимов предлагал повысить минимальную цену на бутылку коньяка в России до 650 рублей. Он отмечал, что эта мера повысит конкурентоспособность дагестанской продукции, производимой из натурального сырья.

россия дагестан зарплаты
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