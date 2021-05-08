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Памятник пропавшей дивизии НКВД открыли в Ростове

  /   Обновлено: 08 мая 2021 13:45
Общество
Памятник пропавшей дивизии НКВД открыли в Ростове
поисковый отряд Миус Фронт  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 8 мая. Во время Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону освобождали несколько раз. Первая победа была в ноябре 1941 года (эту победу принято считать одной из первых удачных операций Великой Отечественной. — Прим. ФАН), вторая — в 1943. После первого освобождения донская столица до лета 1942 года находилась под контролем Красной армии, однако 22 июля 1942 года войска Генриха фон Клейста пошли в наступление.

Немного истории 

На подступах к городу были сосредоточены четыре дивизии и четыре стрелковые бригады советских войск, которые должны были сдержать натиск танковых частей, и 18 дивизий вермахта, среди которых были первая словацкая дивизия и дивизия СС «Викинг» (дивизия СС, сформированная в 1941 году из добровольцев, основную часть из которых составляли норвежцы, датчане, шведы и финны. Доподлинно известно, что в составе дивизии находился добровольческий батальон СС  «Нордост», насчитывающий 843 финских добровольца. — Прим. ФАН).

Гитлеровские войска прорвали оборону в западной части Ростова и взяли советских бойцов в полукольцо. Части 56-й армии, дислоцированной в городе, не могли противостоять атаке немецкой армии и перешли к отступлению. Этот маневр прикрывали подразделения 230-го конвойного полка НКВД, который погиб на переправе. 

В самом городе также оставались части для сдерживания натиска противника. В ростовском зоопарке закрепилась 9 дивизия НКВД. Несмотря на отсутствие приказа 227 («Ни шагу назад». — Прим. ФАН) от Верховного Главнокомандующего, она держала позиции до последнего патрона.

Дань памяти

Сегодня, 8 мая, на территории ростовского зоопарка появился мемориал, который увековечил подвиг бойцов девятой дивизии НКВД, погибших летом 1942 года. На открытие мемориала приехали родственники и потомки погибших, представители областной и городской администраций, поисковых отрядов и управления ФСБ по Ростовской области.

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков рассказал, что это была полноценная кадровая дивизия, укомплектованная всеми видами вооружения.

«В дивизии было 5700 бойцов и только 491 вышел из Ростова. После того, как в 1943 Ростов снова освободили, Лаврентий Берия лично приехал и провел расследование по пропаже дивизии. Ведь многие из ее бойцов были заслуженные и известные люди. Некоторые лично знали Сталина и Берию.  Но чтобы целиком восстановить подвиг бойцов, необходимо получить доступ к секретной документации», — пояснил поисковик.

Чекистам выпало держать внешний рубеж обороны по реке Темерник на территории городского зоопарка. Это был последний рубеж, через который немцы так и не смогли прорваться. Когда поисковая организация «Миус-Фронт» проводила работы в этих местах, они находили огромное количество осколков, снарядов, касок и других доказательств ожесточенных боев.

Монолитный постамент расположился недалеко от здания администрации зоопарка, как раз на том месте, где фашисты расстреляли раненых. 

Как отметили представители службы безопасности, немцы никогда не брали в плен сотрудников НКВД, потому что даже в плену они продолжали яростное сопротивление.

Главным элементом постамента стал символ НКВД, который увековечит в памяти ростовчан подвиг бойцов девятой дивизии.

Ранее ФАН сообщал о находке поисковиками в расстрельных ямах останков пятилетней девочки. 

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