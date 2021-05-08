Названа возможная причина операции Ольги Бузовой

Москва, 8 мая. Причиной госпитализации певицы и телеведущей Ольги Бузовой могла стать плановая операция, а не экстренное хирургическое вмешательство.

Несколько дней назад Бузова пропала из соцсетей, чем сильно обеспокоила фанатов. После этого в СМИ появились сообщения, что исполнительнице хита «Мало половин» сделали экстренную операцию под общим наркозом. Затем бывшая ведущая «Дома-2» вышла на связь в Instagram Stories и рассказала, что лежит в больнице, но причину госпитализации не назвала.

Как стало известно инсайдеру одного из Telegram-каналов, Бузова легла на плановую операцию. Источник представился сотрудником клиники, в которой лежит певица, и отметил, что знаменитость находится вовсе не в гинекологическом отделении, как предполагали многие. По данным Telegram-канала, при поступлении звезда жаловалась на дискомфорт в полости носа. Вероятно, это и стало причиной операции.

В январе Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным, рэпером Давой. После сообщений о госпитализации певицы многие обеспокоенные поклонники написали ему с призывом поддержать экс-избранницу. Рэпер намекнул, что навещал исполнительницу в больнице после операции.