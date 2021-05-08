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Лена Миро назвала развод Билла Гейтса «просчитанной провокацией» его супруги

Шоу-бизнес
Лена Миро назвала развод Билла Гейтса «просчитанной провокацией» его супруги
Global Look Press  /  Pbg / Keystone Press Agency

Москва, 8 мая. Блогер Лена Миро уверена, что жена основателя компании Microsoft Билла Гейтса — Мелинда Гейтс — решилась на развод с миллиардером из-за финансовых причин.

Один из самых богатых людей планеты 3 мая на многомиллионную аудиторию своего Twitter сообщил о расставании с супругой. Развод Билла и Мелинды Гейтс рискует оказаться самым дорогим в мировой истории. Пара прожила вместе счастливо 27 лет.

Как утверждают источники, близкие к семье, Мелинда уехала на остров, который арендует за сотню тысяч долларов в сутки. Дети пары «очень злятся» на отца, поэтому отправились вместе с матерью. Лена Миро считает, что яблоком раздора стало многомиллиардное состояние основателя Microsoft, который является, кроме того, известным филантропом.

Блогер предполагает, что за время пандемии Билл Гейтс принял решение передать большую часть своего состояния на благотворительность. Конечно же, с этим не согласилась супруга, ведь это значит оставить детей без наследства. По словам Миро, Мелинда подготовила «просчитанную провокацию» и собирается воевать за свои деньги и деньги детей.

«Никакая женщина не готова жить в бедности. Никакая мать не позволить отнять деньги у своих детей», — заявила Миро в своем блоге в «Живом журнале».

Блогер напомнила, что несколько лет назад ходили слухи о напряженных отношениях Билла и Мелинды из-за финансов. Тогда основатель Microsoft заявил, что оставит своим детям по 10 миллионов долларов, а остальные миллиарды уйдут на благотворительность.

Билл Гейтс уже оставил своей Мелинде «скромные» 1,8 миллиарда долларов. Однако многие уверены, что так просто он не отделается, ведь эта сумма — лишь одна сотая его состояния.

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