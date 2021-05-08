Послы стран СНГ возложили венки к советскому мемориалу в Берлине

Берлин, 8 мая. Церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в районе Панков в Берлине 8 мая.

Событие освещалось журналистами РИА Новости. В мероприятии приняли участие российский посол Сергей Нечаев и его коллеги из стран СНГ. Венки к мемориалу также возложили официальные представители районной администрации, члены партии «Зеленые» и рядовые жители Берлина.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас поблагодарил всех, кто пожертвовал жизнью и рисковал ради спасения мира от фашизма. Дипломат подчеркнул, что идеи нацизма существуют и сегодня, и призвал людей бороться за свои свободы и права.