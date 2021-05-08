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Вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту пропал с радаров на Камчатке

  /   Обновлено: 08 мая 2021 11:49
Происшествия
Вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту пропал с радаров на Камчатке
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Петропавловск-Камчатский, 8 мая. Два вертолета вылетели на поиски воздушного судна, принадлежащего рыбно-консервному заводу. Экипаж не выходит на связь уже несколько часов.

Спасатели вылетели на поиски вертолета, пропавшего во время преодоления маршрута над озером Котельное, сообщает источник ФАН. На борту находились пассажир и командир воздушного судна.

Вертолет принадлежит рыбно-консервному заводу. Он начал свой санкционированный полет на аэродроме Излучина, однако вскоре перестал выходить на связь.

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