Вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту пропал с радаров на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 8 мая. Два вертолета вылетели на поиски воздушного судна, принадлежащего рыбно-консервному заводу. Экипаж не выходит на связь уже несколько часов.

Спасатели вылетели на поиски вертолета, пропавшего во время преодоления маршрута над озером Котельное, сообщает источник ФАН. На борту находились пассажир и командир воздушного судна.

Вертолет принадлежит рыбно-консервному заводу. Он начал свой санкционированный полет на аэродроме Излучина, однако вскоре перестал выходить на связь.