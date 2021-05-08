Шеф-повар Крюков указал на обоснованность мер Роспотребнадзора в ресторанах

Москва, 8 мая. Роспотребнадзор постоянно следит за соблюдением мер по COVID-19 в общепите, отметил шеф-повар Анатолий Крюков и назвал признаки, по которым можно понять, что в заведении безопасно.

По его словам, гостю в ресторане или кафе прежде всего следует обратить внимание на наличие санитайзеров, масок и перчаток у персонала и расстояние между столами.

«Если раньше эти меры принимались с трудом, то сейчас стали обыденностью. Все эти средства защиты стали естественными», — сказал шеф-повар изданию «Слово и Дело».

Также посетителю важно быть уверенным, что помещение проветривается или в нем присутствуют обеззараживающие лампы, добавил Крюков. Последние сегодня можно заметить практически в каждом заведении, однако они не всегда работают, констатировал он.

Крюков заверил, что Роспотребнадзор постоянно контролирует соблюдение мер безопасности в заведениях общественного питания. Речь идет, в частности, о термометрии, масочном режиме, наличии санитайзеров, размещении столиков, запрете на использование посуды со сколами и использовании дезинфицирующих средств при мойке посуды.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали в период длительных майских выходных воздержаться от визитов в общественные места, включая заведения общепита, и провести праздники за городом. Главный санитарный врач РФ Анна Попова подчеркивала, что главная цель непрерывных каникул — стабилизация эпидемиологической обстановки.