Киев, 8 мая. Попытки оправдать нацизм заслуживают только осуждения. Об этом украинский президент Владимир Зеленский написал в Telegram-канале по случаю Дня памяти и примирения.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Владимир Зеленский сообщил, что это не заменит 9 Мая. Дата предназначена для того, чтобы люди сохраняли и понимали историю.

«Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», — сказано в президентском обращении.

Лидер страны также призвал не забывать то, что украинцы сражались вместе с десятками народов против нацистской Германии.

Как стало известно ранее, украинцы предрекли Зеленскому «политическую смерть».