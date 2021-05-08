Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 13:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:17
Общество
Папа римский поддержал отмену патентов на вакцины от коронавируса
13:16
Политика
Президент Франции призвал страны проявить солидарность в области производства вакцин
13:14
Спорт
Президент УЕФА предложил отстранить от еврокубков «Реал», «Барселону» и «Ювентус»
13:09
Весь мир
Политолог объяснил, зачем в штате Южная Каролина власти открывают вакансии палачей
13:07
Политика
Россияне поставили на место шведов после статьи о санкциях Москвы против ЕС
13:01
Экономика
Российский рынок акций вырос за счет внутреннего спроса
12:59
Весь мир
США борются с миграцией по двум направлениям
12:50
Общество
Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал рост космической деятельности
12:49
Происшествия
Водитель бросил вылетевшую через окно пассажирку после ДТП в Мордовии
12:44
Происшествия
Четверо человек пытались сорвать репетицию парада ко Дню Победы в Москве
12:42
Технологии
В Роскосмосе назвали места возможного падения неуправляемой китайской ракеты
12:40
Экономика
Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки
12:36
Наука
Редкий симптом может свидетельствовать о заражении коронавирусом после прививки
12:35
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем
12:35
Экономика
Грузоперевозки РЖД превысили докризисные показатели
12:35
Общество
Мясников назвал три воинских завета, способных помочь тяжелобольным людям
12:33
Общество
Назван период, когда диеты интересуют россиян меньше всего
12:31
Армия
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
12:31
Происшествия
Мать пострадавшей от ножа незнакомца школьницы оказалась известной художницей
12:29
Общество
Регулярные ежедневные прогулки могут продлить жизнь человека
Все новости

Россия призвала ООН помочь спасти детей из лагеря беженцев Аль-Хол в Сирии

  /   Обновлено: 08 мая 2021 11:52
Весь мир
Россия призвала ООН помочь спасти детей из лагеря беженцев Аль-Хол в Сирии
twitter.com  /  @DharmicPurush

Россия обратилась к международному сообществу с призывом общими усилиями вывезти детей из лагеря беженцев Аль-Хол, располагающегося в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики (САР). Это особенно актуально на фоне вспышки COVID-19 в месте пребывания временно перемещенных лиц. С соответствующим заявлением на неформальном заседании Совбеза ООН выступил заместитель постпреда РФ при международной организации Геннадий Кузьмин.

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей», — отметил он.

Дипломат напомнил о Конвенции по правам ребенка и других международных нормативах, в соответствии с которыми на государствах лежит обязанность по репатриации своих граждан из других стран и урегулированию их правового статуса.

Особенно, отмечает Кузьмин, важно отдать приоритет вопросу безопасного возвращения на родину детей. Зампостпреда сказал, что российские власти уже активно занимаются этим вопросом, и за последний год, несмотря на коронавирусные ограничения, смогли вернуть домой 145 несовершеннолетних граждан.

«В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 — из Сирии», — сообщил Геннадий Кузьмин.

Дети попадают в страны, находящиеся в состоянии вооруженных конфликтов, несколькими путями. Наиболее распространенный из них — вербовка их родителей террористами.

РФ призвала ООН вывезти детей из сирийского лагеря беженцев Аль-Хол
Федеральное агентство новостей  / 

Лагерь Аль-Хол располагается на территории сирийской провинции Хасака, в зоне, находящейся под контролем боевиков проамериканской курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС). Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением о том, что организация обеспокоена ситуацией в лагере беженцев. В настоящее время там проживают порядка 60 тысяч человек, более 31 тысячи из них составляют дети в возрасте до 12 лет.

В настоящее время в лагере прослеживается новая вспышка заражения коронавирусной инфекции, выявлено не менее 39 случаев болезни. Шесть человек уже скончались в результате осложнений, вызванных заболеванием по причине отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Гуманитарная обстановка в лагере неоднократно признавалась катастрофической, что еще более усугубляется неблагоприятной криминогенной ситуацией: по соседству с мирными жителями в месте содержания временно перемещенных лиц находятся члены террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) со своими семьями.

РФ призвала ООН вывезти детей из сирийского лагеря беженцев Аль-Хол
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

россия сирия аль-хол
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 127593 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 119460 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 84429 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 54629 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 47936 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Все новости / Весь мир / Россия призвала ООН помочь спасти детей из лагеря беженцев Аль-Хол в Сирии
Рейтинг@Mail.ru