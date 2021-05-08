Россия призвала ООН помочь спасти детей из лагеря беженцев Аль-Хол в Сирии

Россия обратилась к международному сообществу с призывом общими усилиями вывезти детей из лагеря беженцев Аль-Хол, располагающегося в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики (САР). Это особенно актуально на фоне вспышки COVID-19 в месте пребывания временно перемещенных лиц. С соответствующим заявлением на неформальном заседании Совбеза ООН выступил заместитель постпреда РФ при международной организации Геннадий Кузьмин.

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей», — отметил он.

Дипломат напомнил о Конвенции по правам ребенка и других международных нормативах, в соответствии с которыми на государствах лежит обязанность по репатриации своих граждан из других стран и урегулированию их правового статуса.

Особенно, отмечает Кузьмин, важно отдать приоритет вопросу безопасного возвращения на родину детей. Зампостпреда сказал, что российские власти уже активно занимаются этим вопросом, и за последний год, несмотря на коронавирусные ограничения, смогли вернуть домой 145 несовершеннолетних граждан.

«В целом же, с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 — из Сирии», — сообщил Геннадий Кузьмин.

Дети попадают в страны, находящиеся в состоянии вооруженных конфликтов, несколькими путями. Наиболее распространенный из них — вербовка их родителей террористами.

Федеральное агентство новостей /

Лагерь Аль-Хол располагается на территории сирийской провинции Хасака, в зоне, находящейся под контролем боевиков проамериканской курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС). Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлением о том, что организация обеспокоена ситуацией в лагере беженцев. В настоящее время там проживают порядка 60 тысяч человек, более 31 тысячи из них составляют дети в возрасте до 12 лет.

В настоящее время в лагере прослеживается новая вспышка заражения коронавирусной инфекции, выявлено не менее 39 случаев болезни. Шесть человек уже скончались в результате осложнений, вызванных заболеванием по причине отсутствия доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Гуманитарная обстановка в лагере неоднократно признавалась катастрофической, что еще более усугубляется неблагоприятной криминогенной ситуацией: по соседству с мирными жителями в месте содержания временно перемещенных лиц находятся члены террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) со своими семьями.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.