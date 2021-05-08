Генерал ВСУ рассказал, чем НАТО поможет Украине в случае войны

Киев, 8 мая. Страны НАТО не будут воевать за Украину в случае конфронтации с Россией. По словам генерала ВСУ Александра Кихтенко, Альянс не предоставит Киеву даже серьезной военной помощи.

Своими пессимистичными прогнозами Кихтенко поделился в эфире телеканала «Первый независимый». Бывший губернатор Донецкой области и действующий генерал Вооруженных сил Украины заявил, что западные друзья Киева не рискнут идти на конфликт с Москвой и даже не предоставят Незалежной серьезной военной поддержки поставками вооружений.

«На сто процентов я уверен, что солдаты НАТО не будут воевать за Украину. Это дело Украины, украинских военнослужащих и всего украинского народа», — напомнил генерал.

По словам Кихтенко, поставок вооружений и средств противовоздушной обороны командованию ВСУ ожидать не стоит. Генерал напомнил, что буквально накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил прессе, что власти США уже «не знают», чем помочь Киеву в случае «большой войны с Россией».

При этом в ходе официального визита на Украину Блинкен в очередной дал киевским властям понять, что стране не светит место в Североатлантическом альянсе. Вашингтон посоветовал Киеву не педалировать тему НАТО и направить усилия на борьбу с коррупцией.