София, 8 мая. Болгары напомнили о решающем вкладе СССР в разгром фашистской Германии, а также о помощи Москвы в послевоенном восстановлении Болгарии.

Болгарское издание «Факти» посвятило статью предстоящему параду Победы в Москве. Публикация вызвала интерес у читателей, а также спровоцировала широкую дискуссию в комментариях к публикации.

Читатели назвали Россию символом победы над Гитлером, отметив, что именно Москва способствовала восстановлению Болгарии в послевоенные годы.

«Россия — символ победы над Гитлером. И эта страна очень помогла в строительстве современной Болгарии, под крылом России мы жили мирно», — пишет один из пользователей.

Кроме того, читатели назвали парад Победы в Москве важным элементом исторической памяти, напомнив, что миллионы семей потеряли родных и близких в Великой Отечественной войне.

«Пoртрeты нaших гeрoeв у нac нa cтeнaх, a их мeдaли и oрдeна зa oтвaгу — нaшa вeличaйшaя цeннocть. Этo знaют вce чecтныe люди в мирe», — подчеркнул один из пользователей.

Также читатели напомнили о попытках Запада рассорить Россию и Болгарию. По их словам, США делают все, чтобы заставить мир ненавидеть Россию.

«А сейчас мы полностью подчиняемся американцам. США будут до конца заставлять нас ненавидеть Россию, но им это не удастся», — посетовал пользователь.

Стоит отметить, что 7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов и 190 единиц военной техники. В конце репетиции над российской столицей пролетел парадный строй авиации.