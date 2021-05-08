Баранец рассказал о заинтриговавшей иностранцев новинке парада Победы 2021 года

Москва, 8 мая. Внимание иностранных зрителей парада Победы в Москве 9 Мая будет приковано к новой военной машине России. Об этом рассказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец

Парад в день 76-летия Победы будет немного скромнее прошлогодних мероприятий, так как не является юбилейным. Несмотря на это, по словам Баранца, масштаб планируемых мероприятий не слишком отличается от 2020 года. В параде примут участие 12,5 тыс. военнослужащих (годом ранее – более 14 тысяч). Число единиц военной техники в 2021 году составит 190: это на 30 машин меньше, чем годом ранее. Вырастет только количество самолетов и вертолетов, которое традиционно соответствует числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году.

Баранец отмечает, что Россия на параде покажет легендарную технику времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарный танк Т-34, а также новейшие военные системы. Среди них основные боевые танки армии РФ Т-90 и Т-72, новейший танк «Армата», который эксперт называет машиной будущего, передовые ракетные комплексы, пушки, боевые машины пехоты и средства противовоздушной обороны.

«Будет у нас на параде уникальная боевая машина, за которой охотится иностранная разведка, потому что мал, да удал. Это БТРчик, на который установлено сразу девять зенитных комплексов противоракетных в мобильном варианте. Такой «жучок» – это невероятно интересное изделие, потому что позволяет прикрывать войсковые колонны по ходу, по действию, и очень плотно держать небо под контролем», - сказал Баранец.

Вероятно, эксперт имеет в виду унифицированную боевую платформу, более известную как «Бумеранг». Данная бронемашина пока не завершила испытания, необходимые для передачи в войска, но ее уникальные возможности интригуют зарубежных специалистов. Главным образом это связано с зенитными и противоракетными комплексами, которыми располагает «Бумеранг».

«Мне кажется, на это оружие будут часто направлены объективы камер иностранных военные атташе. Они будут интересоваться, что же это такое», - заявил Баранец на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее эксперт рассказал о слабостях американской армии и военной разведки. По мнению Баранца, эффективной работе разведывательных подразделений Пентагона препятствует характерная для США несогласованность действий. Примером он считает публичный отказ военного руководства Соединенных Штатов от вывода войск из Афганистана в сроки, обозначенные президентом Джо Байденом.