В пионерском лагере «Орленок» обустроят Аллею городов-героев

Краснодар, 8 мая. Центральным событием праздничных мероприятий в честь Дня Победы в пионерлагере «Орленок» станет открытие Аллеи городов-героев, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

На территории музея авиационной техники уже обустроены 13 памятных табличек с названиями городов-героев Великой Отечественной войны и Брестской крепости. Кроме того, под каждой табличкой будет находиться капсула с землей, привезенной из Москвы, Одессы, Керчи, Севастополя, Мурманска и других городов-героев.

В торжественной линейке в пионерском лагере «Орленок» примут участие более 1200 российских школьников из 37 регионов страны. Их ждет насыщенная и увлекательная программа, включающая исполнение песен военных лет, альпинистскую подготовку и квест «Дорога к Победе».

Ранее стало известно, что активисты движения «Волонтеры Победы» отреставрировали более 500 памятных мест в Республике Дагестан, связанных с Великой Отечественной войной.