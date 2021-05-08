Канадцы признали российского ядерного «Медведя» легендой мирового авиастроения

Оттава, 8 мая. Канадские журналисты включили российский стратегический бомбардировщик Ту-95 в перечень легендарных самолетов, созданных за все время существования авиации.

Стоящий на вооружении ВКС РФ турбовинтовой бомбардировщик Ту-95, называемый на Западе «Медведем», совершил свой первый полет в 1952 году, напомнили журналисты канадского издания Hot Cars. Этот самолет является детищем сотрудников конструкторского бюро «Туполев». Крылатая машина была принята на вооружение советской армии еще в 1956 году, однако Ту-95 до сих пор успешно несет службу уже в российских ВКС.

Созданный в СССР «Медведь» стал одним из самых мощных военных самолетов из когда-либо созданных человечеством, считают аналитики из Канады. Они внесли его в список самых лучших самолетов, указав на долговечность этого советского, а затем и российского стратегического бомбардировщика, способного нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Авторы списка признали, что Ту-95 стал легендой мирового авиастроения.

Помимо могучего российского «Медведя», в списке оказались британские самолеты Hawker Hurricane и Sopwith Camel, а также американские машины U-2, P-51 Mustang, F-16 Fighting Falcon, F4F Wildcat, F-4U Corsair, F-14 Tomcat и японский Mitsubishi Zero.

Ранее в Сеть попали кадры полета бомбардировщика Ту-95МС в Амурской области в сложных погодных условиях, а также в разное время суток.