Киев, 8 мая. Предстоящий саммит НАТО в Брюсселе может обернуться болезненным ударом для Украины. К такому выводу пришел киевский журналист Игорь Соловей.

Украинский президент Владимир Зеленский не только рассчитывает попасть на переговоры в Бельгию, но еще и получить специальный план по членству в Североатлантическом альянсе.

Некоторые издания указали на уже утвержденную программу саммита в Сети. Журналисты заметили, что официальный Киев не приглашен на мероприятие НАТО. В штаб-квартире Альянса намекнули, что программа еще может поменяться. Если этого не произойдет, то саммит обернется болезненным ударом для Украины.

Как стало известно ранее, «раздетый» Зеленский заинтересовал пользователей Сети. Речь идет о его фотографии с поездки в Варшаву.