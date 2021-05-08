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Выдача кредитов населению РФ растет на фоне ожиданий повышения ставок

Экономика
Выдача кредитов населению РФ растет на фоне ожиданий повышения ставок
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 мая. Российские банки установили новый рекорд по выдаче кредитов населению. За апрель объем ссуд увеличился на 1,3 трлн рублей, свидетельствуют данные Frank RG.

Аналитики объясняют, что граждане активно кредитуются в ожидании повышения ставок в будущем и ускорения инфляции. По словам вице-президента Moody's Ольги Ульяновой, сейчас розничный кредитный портфель банков примерно в равной степени разделен на потребительские, ипотечные и авто- кредиты.

«Мы ожидаем, что и темпы роста обеих категорий кредитов в 2021 году будут примерно равны и близки к 15% за год», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».

Представители нескольких рейтинговых агентств ранее рассказали, как изменятся ставки по кредитам в России этим летом. Ожидается, что проценты по потребкредитам будут расти быстрее, чем ставки по ипотеке.

кредиты финансы экономика россии
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Все новости / Экономика / Выдача кредитов населению РФ растет на фоне ожиданий повышения ставок
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