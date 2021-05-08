Бородина высказалась о «трагизме на пустом месте» на фоне госпитализации Бузовой

Дубай, 8 мая. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина сделала резкое заявление на фоне госпитализации ее бывшей коллеги по телестройке, певицы Ольги Бузовой.

Бородина, которая сейчас находится на отдыхе в Дубае, обратилась к подписчикам в Instagram Stories и порассуждала о негативных комментариях в соцсетях. По мнению ведущей, подобные вещи пишут люди, которых не устраивает что-то в их собственной жизни.

«А еще так странно — люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в [ужасе], как на пустом месте столько трагизма разыграть», — написала блогер.

По мнению пользователей Сети, заявление Бородиной относится к Бузовой, которую экстренно прооперировали несколько дней назад. Певица пропала из соцсетей, чем сильно взволновала поклонников, но затем вышла на связь и показала кадры из больницы.

Сейчас Бузова регулярно выкладывает видео в Instagram Stories, на которых плачет и жалуется на слабость. Исполнительница хита «Мало половин» рассказывает о тяжелом процессе восстановления после операции. На одном из видео бывшая ведущая «Дома-2» вытерла слезы бинтом. При этом причину госпитализации певица держит в секрете.