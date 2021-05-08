Стоимость меди достигла исторического максимума в ходе торгов

Москва, 8 мая. Цена меди в процессе торгов на Лондонской бирже металлов выросла на 1,59%, до 10,307 тыс. долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Таким образом, котировки меди достигли максимально высоких значений за всю историю. Предыдущий рекорд в 10 190 долларов за тонну был установлен в феврале 2011 года.

Эксперты Bloomberg связывают рост цены с оптимизмом инвесторов и перспективами восстановления экономики после пандемии коронавируса. Согласно данным американского агентства, ожидания роста экономики стимулируют рост цен на металлы на рынках во всем мире.

Так, стоимость железной руды превысила рекордную отметку в 200 долларов за тонну, а цена на олово демонстрирует наивысшие показатели за последнее десятилетие.

Средняя стоимость золотого драгметалла в 2021 году составит примерно 1850 долларов за тройскую унцию, а серебра — 26 долларов. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре «Промсвязьбанка».