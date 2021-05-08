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Глава МИД ФРГ поблагодарил всех, кто рисковал жизнью ради спасения мира от фашизма

Политика
Глава МИД ФРГ поблагодарил всех, кто рисковал жизнью ради спасения мира от фашизма
Global Look Press  /  Felix Zahn/photothek.net via www

Берлин, 8 мая. Германия благодарит всех, кто рисковал и жертвовал жизнью ради спасения мира от фашизма, написал на странице в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В честь дня окончания Второй мировой войны немецкий политик опубликовал в социальной сети пост-благодарность. Хайко Маас отметил, что идея фашизма существует и сегодня. Люди должны отстаивать свои права и бороться за свободу, подчеркнул он в сообщении.

Ранее глава ведомства ФРГ выступил против обострения отношений между Россией и Западом. Хайко Маас обсудил напряженность на международной арене с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

фрг мид день победы фашизм
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Все новости / Политика / Глава МИД ФРГ поблагодарил всех, кто рисковал жизнью ради спасения мира от фашизма
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