Лукашенко назвал «расценки» противников белорусской власти

Минск, 8 мая. Противники белорусской власти намерены продать предприятия страны в случае смены власти в республике. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы государства, провокаторам начали урезать финансирование со стороны Запада. Им сказали, если будут деструктивные процессы, то будут и деньги.

«Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озерном — десять миллионов долларов. Еще там что-то — 50 миллионов долларов», — привел Лукашенко пример «расценок».

Белорусский президент добавил, если в стране сменится власть, то противники действующего руководства республики продадут все предприятия в обмен на оказание помощи на текущем этапе.

Как стало известно ранее, Лукашенко может «ужаснуть» людей новыми фактами по делу о госперевороте в Белоруссии.