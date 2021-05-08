Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине

Сарри, 8 мая. Полиция округа Сарри в Северной Каролине обвиняет трех подростков в убийстве 17-летнего юноши. По данным правоохранителей, несовершеннолетнего застрелили с целью ограбления. Об этом сообщает Fox News.

3 NC teens charged in murder of 17-year-old shot dead near schoolhttps://t.co/x0hpUtDqg0 — John kopp (@JacKopp10) May 7, 2021

Тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли рабочие на территории гражданского центра Армфилда, напротив здания средней школы Ист-Сарри. Сразу после начала расследования полицейские приказали закрыть все образовательные учреждения в округе.

В результате недолгих поисков правоохранители задержали трех человек по подозрению в совершении преступления — двух юношей 17 лет и девушку 16 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве первой степени и заговоре с целью совершения вооруженного ограбления.

«Инцидент с участием подростков ложится тяжелым бременем на всех участников этой трагедии. Пожалуйста, держите в своих мыслях и молитвах, каково сейчас семьям этих людей», — говорится в заявлении шерифа округа Сарри Стива С. Хайатта.

Все трое были переданы под опеку Департамента юстиции по делам несовершеннолетних Северной Каролины. Расследование преступления продолжается.