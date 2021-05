Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине

Сарри, 8 мая. Полиция округа Сарри в Северной Каролине обвиняет трех подростков в убийстве 17-летнего юноши. По данным правоохранителей, несовершеннолетнего застрелили с целью ограбления. Об этом сообщает Fox News.

