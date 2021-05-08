Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 19:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Армия
В Оренбурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы
19:21
Армия
Портреты ветеранов ВОВ поднимутся на самолетах в небо над Екатеринбургом в День Победы
19:21
Шоу-бизнес
Дава назвал неожиданный источник своего заработка
19:21
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в Дагестане
19:20
Общество
Сотрудник клиники рассказал о проблемах с памятью у Светличной после госпитализации
19:19
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух мужчин, обчистивших куртку посетителя бара в Северодвинске
19:17
Общество
Крымский мост подсветили в цвет флага России ко Дню Победы
19:17
Политика
Песков ответил на вопрос о планах Путина провести переговоры с президентом Киргизии
19:17
Политика
Стали известны подробности создания президентской библиотеки Трампа
19:16
Общество
Составлен список продуктов, которые ошибочно считают вредными
19:16
Армия
В СМИ рассказали детали подготовки женского батальона к параду Победы в Москве
19:15
Экономика
Компания Tesla перенесла запуск завода по выпуску электрокаров в Европе
19:15
Общество
Сергей Безруков назвал роль в «Обители» одной из самых непростых в карьере
19:12
Спорт
«Локомотив» и «Динамо» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ
19:12
Весь мир
Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине
19:12
Происшествия
Участницу Pussy Riot Никульшину арестовали на 5 суток
19:11
Армия
В Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев
19:11
Общество
Фасад исторического здания на Поварской улице в Москве отремонтируют в 2021 году
19:10
Шоу-бизнес
Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович открыла в себе талант парикмахера
19:09
Происшествия
Оставшийся без присмотра годовалый мальчик выпал из окна на 6-м этаже в Москве
Все новости

Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине

Весь мир
Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине
Prt Scr youtube.com  /  WarDoc

Сарри, 8 мая. Полиция округа Сарри в Северной Каролине обвиняет трех подростков в убийстве 17-летнего юноши. По данным правоохранителей, несовершеннолетнего застрелили с целью ограбления. Об этом сообщает Fox News.

Тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением нашли рабочие на территории гражданского центра Армфилда, напротив здания средней школы Ист-Сарри. Сразу после начала расследования полицейские приказали закрыть все образовательные учреждения в округе.

В результате недолгих поисков правоохранители задержали трех человек по подозрению в совершении преступления — двух юношей 17 лет и девушку 16 лет. Им предъявлено обвинение в убийстве первой степени и заговоре с целью совершения вооруженного ограбления.

«Инцидент с участием подростков ложится тяжелым бременем на всех участников этой трагедии. Пожалуйста, держите в своих мыслях и молитвах, каково сейчас семьям этих людей», — говорится в заявлении шерифа округа Сарри Стива С. Хайатта.

Все трое были переданы под опеку Департамента юстиции по делам несовершеннолетних Северной Каролины. Расследование преступления продолжается.

сша стрельба подростки
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 163778 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 153928 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 80777 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 71706 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 49800 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Весь мир / Трое подростков убили и ограбили 17-летнего юношу в Северной Каролине
Рейтинг@Mail.ru