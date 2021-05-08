ФАН узнал подробности разбирательства «Ералаша» с предпринимательницей из Ростова-на-Дону

Москва, 8 мая. Предпринимательница из Ростова-на-Дону Карина Криворучко пытается уйти от выплаты в пользу детища покойного Бориса Грачевского ООО «Ералаш», сообщил источник ФАН.

Женщина владеет сетью магазинов игрушек под названием «Ералашка». Для своих торговых точек она использовала доменное имя ERALASH-KA.COM, из-за чего ООО «Ералаш» обратилось в суд с требованием выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование зарегистрированного товарного знака. Иск был подан еще при жизни Грачевского.

Источнику ФАН стали известны новые подробности разбирательства «Ералаша» с бизнесвумен. Криворучко изменила название на «Развлекарики», поэтому теперь хочет договориться и уйти от выплаты. Однако детища Грачевского не намерено отказываться от иска, поскольку, по утверждению компании, на сайт «Развлекариков» по-прежнему можно выходить с ERALASH-KA.COM.

Организация Грачевского лишилась значительной части прибыли за 2020 год. Деятельность ООО «Ералаш» была на полгода приостановлена из-за пандемии коронавируса. В итоге компания получила на 74 миллиона рублей меньше прибыли, чем за 2019 год.