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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в РФ на 8 мая

  /   Обновлено: 08 мая 2021 11:10
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в РФ на 8 мая
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 мая. Российские врачи выявили 8329 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 18% новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Всего 4,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на территории России с начала 2020 года. Порядка 4,4 млн жителей страны уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 стартовала в январе 2021 года.

россия коронавирус оперштаб
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