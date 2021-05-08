Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в РФ на 8 мая

Москва, 8 мая. Российские врачи выявили 8329 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 18% новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких признаков заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Всего 4,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили на территории России с начала 2020 года. Порядка 4,4 млн жителей страны уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 стартовала в январе 2021 года.