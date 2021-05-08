Жириновский предложил освобождать от ареста или штрафа за вакцинацию от коронавируса

Москва, 8 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вариант поощрения для тех граждан, которые решили привиться от коронавируса.

Политик в Telegram-канале напомнил о предложении Минздрава РФ по вакцинации выписывающихся из стационаров людей и выдвинул еще одну инициативу.

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за легкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал Жириновский.

Ранее глава партии рассказал, как чуть не попал в турецкую тюрьму будучи студентом. Это было в 1969 году, когда он учился в Институте восточных языков при МГУ.