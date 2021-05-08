Счет ИП Анастасии Заворотнюк заблокировали за неуплату налогов

Москва, 8 мая. Счет тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк как индивидуального предпринимателя заблокировали из-за задолженности по налогам, сообщил источник ФАН.

Согласно сведениям по ИП звезды сериала «Моя прекрасная няня», решение о приостановлении операции по счету было вынесено еще в феврале 2018 года. Основанием для блокировки стало «обеспечение исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа». Это означает, что причиной блокировки стала неуплата налогов.

Федеральное агентство новостей / Prt Scr

Заворотнюк также учредила три фирмы в разные годы, но все они потерпели крах. Организации либо уже закрыты, либо находятся в процессе ликвидации. Таким образом, у актрисы не осталось доступа к счетам юрлиц.

О тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно почти два года назад после того, как она перестала появляться на публике. Писали, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Семья актрисы официально так и не назвала ее диагноз.

Дочь Заворотнюк Анна ранее объяснила, почему не отвечает на вопросы о матери. Девушка отметила, что многие, интересующиеся состоянием актрисы, просто хотят получить новую тему для сплетен.