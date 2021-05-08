Россиянин Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по числу передач

Сент-Пол, 8 мая. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба по количеству передач среди хоккеистов-новичков.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов принес своему клубу победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Капризов отметился не только голом, но и результативной передачей, которая стала для него 22-й в нынешнем сезоне. Российский нападающий установил клубный рекорд по количеству пасов среди хоккеистов-новичков. Более того, Капризов был признан второй звездой дня в НХЛ. Стоит отметить, что в этом сезоне 24-летний российский нападающий принял участие в 53 матчах, в которых набрал 49 очков.

Ранее «Миннесота» выпустила документальный фильм про Кирилла Капризова. Картина была опубликована на официальном YouTube-канале клуба из Сент-Пола.