Жена Эммануила Виторгана жестко ответила на критику способностей 3-летней дочери

Москва, 8 мая. Супруга актера Ирина Млодик опубликовала видео с дочерью Этель. Однако ее шокировала реакция подписчиков, которые резко высказались об умственных способностях девочки.

Три года назад 81-летний Эммануил Виторган и 59-летняя Ирина Млодик стали родителями очаровательной Этель, а через год на свет появилась вторая дочь Клара. Млодик частно делится на своей странице в Instagram успехами наследниц и рассказывает об их воспитании. На днях она опубликовала видео со старшей дочерью Этель. На кадрах девочка общается с матерью и пытается нарисовать рисунок.

Под постом супруга Виторгана поинтересовалась у подписчиков, что должен уметь ребенок в трехлетнем возрасте. Однако вместо ответов, она получила массу негативных комментариев. Фолловеры высмеяли неумение Этель говорить и различать цвета.

Ирина Млодик была шокирована таким количеством оскорбительных комментариев в адрес своей дочери. Она не стала терпеть нападки на Этель и жестко ответила на критику умственных способностей ребенка.

«Чего только вы не написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный, во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка», — возмутилась жена Виторгана.

Млодик заявила, что нельзя осуждать детей хотя бы из чувства такта. Она отметила, что теперь будет проверять комментарии и блокировать пользователей за каждое оскорбление или неуместную критику детей.

От хейтеров в Сети не застрахованы даже знаменитости. Критику звезды шоу-бизнеса в свой адрес получают практически по любому поводу. Так, музыкальному продюсеру Яне Рудковской пришлось отбиваться от нападок пользователей в соцсети, которым не понравились ее слишком «отфотошопленные» ноги.