Моргенштерн представил новый клип с рекламой игры War Thunder

Москва, 8 мая. Скандальный рэпер Моргенштерн выпустил новый клип на песню «Дуло», который стал рекламой онлайн-игры War Thunder. Ролик музыкант назвал «Я в армии» и добавил грустный смайлик.

В клипе Моргенштерн призывает своих поклонников скорее скачать военный экшн War Thunder и благодарит разработчиков игры, которые помогли ему стать еще богаче. Как и предыдущие работы артиста, трек «Дуло» не лишен нецензурных выражений, а сам музыкальный ролик полон провокационных эпизодов.

Посмотреть новый клип Моргенштерна можно на его официальном YouTube-канале. За сутки видео собрало больше 5 миллионов просмотров и свыше 500 тысяч лайков. По словам основателя игровой студии Gaijin Антона Юдинцева, у разработчиков нет никаких претензий к клипу, ведь «таково творческое видение Алишера». Он также отметил, что сами геймеры во время игры могут на эмоциях перейти на нецензурную брань.

«В каком-то смысле клип — это как раз яркое и аутентичное высказывание о том, что сам артист чувствовал, когда играл и побеждал в War Thunder», — объяснил Юдинцев в беседе с изданием Player One.

Вместе с клипом «Я в армии» Моргенштерн опубликовал скандальную фотосессию «из казармы» в преддверии 9 Мая. Многие пользователи Сети с негативом восприняли очередные работы молодого артиста. Они уверены, что такими выходками он оскорбляет российских солдат и армию.