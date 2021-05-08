Список крупных инфраструктурных проектов с госучастием расширили в России

Москва, 8 мая. Перечень финансируемых в рамках государственных программ проектов расширен пятнадцатью новыми позициями.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Речь идет о проектах в сфере дорожного хозяйства, образования и здравоохранения. В перечень вошли строительство и последующая платная эксплуатация нескольких участков трассы М-4 «Дон», возведение и реконструкция отдельных местностей автомагистралей М-5 «Урал» и Р-22 «Каспий», Р-217 «Кавказ» и М-7 «Волга».

В список также добавлен проект, связанный с созданием онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске. В перечень включена позиция, которая предусматривает строительство двух новых современных кораблей неограниченного района плавания, передает ТАСС.

Депутат Государственной думы, член комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее поддержал идею включить стартапы в систему высшего образования в России.