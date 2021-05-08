Вакцину Pfizer и BioNTech отказались покупать в странах с низким уровнем дохода

Вашингтон, 8 мая. Страны с низким уровнем дохода отказались закупать вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech, сообщил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Большую часть вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech зарезервировали страны с высоким уровнем дохода. Несмотря на это, производители препарата надеются до конца 2021 года доставить более миллиарда доз вакцины в страны со средним и низким уровнем дохода, уточнил Бурла.

Компания Pfizer и BioNTech разработала многоуровневую модель ценообразования для своего препарата. Согласно этой схеме, небогатые страны могут получить вакцину по себестоимости, уточнил Бурла в комментарии агентству Bloomberg.

Разработчики препарата Pfizer и BioNTech начали процесс получения полного одобрения своей вакцины от коронавирусной инфекции в США. Вакцина может стать первым медикаментом с таким статусом в стране.