Дочь Галкина и Пугачевой поразила поклонников знанием растений

Москва, 8 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новыми кадрами со своей дочерью от примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Он показал, как гуляет с Лизой по саду.

Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором они с дочерью изучают цветы, выросшие в саду замка звездной пары, расположенного в подмосковной деревне Грязь. Юморист показывал девочке на цветы и спрашивал, как они называются.

«Пробежка юннатов», — подписал кадры шоумен.

Дочь Галкина и Пугачевой практически безошибочно называла все цветы, на которые указывал ее отец. Девочка вспомнила довольно сложные названия, например, каланхоэ Блоссфельда, нарцисс ложный и колокольчик Пожарского. Подписчики были поражены такими познаниями Лизы Галкиной.

«И правда необыкновенная девочка»; «Умница. Как на вас приятно смотреть! И это запоминается на всю жизнь»; «Лизонька — это просто чудо! Не перестаю удивляться, как она всесторонне развита»; «И все же самый волшебный цветочек в вашем саду — это Елизавета необыкновенная», — написали восхищенные поклонники.

Максим Галкин ранее взволновал подписчиков, пропав из соцсетей на некоторое время. Юморист поспешил успокоить поклонников и рассказал, что просто проводил время с семьей на майских праздниках.