Google в России может получить штраф в 94 триллиона рублей

Москва, 8 мая. Американская компания Google может получить в России штраф в размере 94 триллионов рублей, если не исполнит решение Арбитражного суда Москвы до 20 мая.

В соответствии с постановлением суда IT-гигант должен восстановить официальный YouTube-аккаунт телеканала «Царьград», который безосновательно заблокирован с лета 2020 года. Также корпорация может подать апелляцию. В противном случае с российского ООО «Гугл» начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград медиа». Ее начальная величина составит 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения постановления, еженедельно сумма будет увеличиваться вдвое.

По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, выступавшей представителем Google в суде, через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 трлн рублей и практически сравняется с капитализацией материнской компании Google — Alphabet, пишет Forbes.

В апреле администрация YouTube также без объяснения причин заблокировала проект «Царьграда» «Народное голосование». Общественный деятель Герман Владимиров отметил, что видеохостинг никогда не был демократической площадкой и всегда придерживается американской политики. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин заявил, что западные интернет-ресурсы в последнее время стали политическим инструментом против РФ.