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Анатолий Вассерман возложил цветы к мемориалу памяти погибших в годы ВОВ метростроевцев

Общество
Анатолий Вассерман возложил цветы к мемориалу памяти погибших в годы ВОВ метростроевцев
фото Алены Куренковой  / 

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман почтил память метростроевцев, ушедших на фронт в 1941-1945 годах, а также работавших в тылу в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Он возложил цветы у мемориального комплекса «Память» школьного музея «Мой любимый Метрогородок».

«Сегодня мы находимся на территории школы № 1246 в районе Метрогородок у мемориального комплекса «Память», посвященного работникам «Московского Метростроя», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Метростроевцы отдали свои жизни за наше мирное небо, работали и в тылу в тяжелые военные времена. Эта историческая земля стала районным центром памяти, и она для нас жизненно важна. Я вижу в этом наш общий долг — сохранить память о героях, более того, передать молодым поколениям чувство гордости за своих предков», — сказал Анатолий Вассерман. 

По его словам, особенно символично то, что мемориал находится на территории школы: дети видят на памятниках имена героев-метростроевцев, которые жили и работали в районе Метрогородок, защищали не только свой район, но и весь город, всю страну.

«Вся страна защищала всю страну — это был наш козырь. Сплоченность и сила духа — вот что должно осознавать молодое поколение, читая эти фамилии, быть благодарными ветеранам и помнить историю, подвиги этих героев», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман возложил цветы к мемориалу памяти погибших в годы ВОВ метростроевцев
фото Алены Куренковой  / 

Руководитель музейного комплекса «Мой любимый Метрогородок» Татьяна Сафронова отметила, что памятники, которые сейчас находятся на территории школьного музея, были перенесены с заводов «Мосметростроя» для создания единого комплекса памяти метростроевцам.

«Совместно с префектурой ВАО и управой района Метрогородок было принято решение, что памятники с заводов должны находиться здесь. Это память для всех, кто живет в нашем районе. Родственники погибших метростроевцев приходят сюда и возлагают цветы, вспоминают своих дедов, бабушек, помнят и гордятся своими предками», — заключила Татьяна Сафронова.

Мемориальный комплекс «Память» — часть школьного музея «Мой любимый Метрогородок». Здесь несут почетный караул учащиеся кадетских классов школы. Экспозиции социально-культурного музея собирались из исторических источников, фотографий и воспоминаний старожилов района.

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