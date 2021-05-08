Астрономы нашли 14 потенциальных антизвезд в космосе

Париж, 8 мая. Определены 14 объектов, которые могут оказаться антизвездами. В ходе исследования их обнаружили астрономы из Университета Тулузы.

Специалисты напомнили: все, что окружает человека, состоит из элементарных частиц — протонов, нейтронов и других. В то же время у каждого элемента есть противоположенная сторона, именуемая античастицей. Наука знает о существовании антипротонов, антинейтронов и антиэлектронов (позитронов).

Взяв во внимание этот факт, французские ученые решили выяснить, существуют ли антизвезды и антипланеты. Они провели исследование несмотря на то, что большинство специалистов по всему миру относятся к такой теории скептически.

Эксперты из Университета Тулузы для того, чтобы обнаружить антизвезды, проанализировали сведения из 5787 космических источников гамма-излучения. Все они были зафиксированы орбитальным гамма-телескопом Fermi за последние десять лет. В итоге из почти шести тыс. кандидатов было обнаружено 14 потенциальных антизвезд. Результаты проведенной работы опубликованы в Physical Review D. Теперь ученым предстоит более детальное изучение объектов.

Работа по изучению космоса направлена в будущее. За счет исследования внеземных объектов, Земле обеспечивается безопасность, заметил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.