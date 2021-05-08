Путин и Макрон намерены решить проблему Карабаха, Байден готов поддержать Баку

На прошлой неделе политические процессы вокруг Нагорного Карабаха существенно ускорились. Министр иностранных дел России посетил Ереван, а перед этим Баку внезапно выдал троих армянских военнопленных. Вскоре российский министр посетит и Баку. На этом фоне о новых инициативах готовится объявить Франция, а Соединенные Штаты продолжают формировать свою собственную повестку.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Все меньше непосредственно военных факторов влияет на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, и все больше — политических.

В преддверии Дня Победы, 9 Мая, в информационном пространстве активно распространяются публикации, что на армянскую сторону оказывается давление по вопросу сноса памятника Гарегину Ндже в Ходжавенде (Мартуни). Как сообщает армянское издание с антироссийской направленностью «Лрагир», приказ о сносе памятника якобы отдал лично командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал Рустам Мурадов.

При этом секретарь Совета национальной безопасности Карабаха Виталий Баласанян заявил, что решать вопрос с памятником должны жители Мартуни. Сам факт такого высказывания свидетельствует, что дыма без огня не бывает.

Относительно вопросов безопасности примечательным заявлением отметился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По его словам, «на повестке дня стоит международное признание Республики Арцах», а проблемы безопасности решаются путем объединения усилий армии обороны, Республики Армения и российских миротворческих сил.

Федеральное агентство новостей /

При этом на повестке дня у местных властей все больше вопросов, которые требуют международного решения.

Глава МИД Карабаха Давид Бабаян 7 мая направил письма сопредседателям Минской группы ОБСЕ и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику в связи с угрозой водной безопасности Арцаха: 98% водных ресурсов берут свое начало в Кельбаджарском районе, который с декабря прошлого года перешел под контроль Азербайджана. В связи с этим армянская сторона опасается «этнических чисток» и призывает ОБСЕ создать международный мониторинговый механизм.

В Баку с таким изложением угрозы вряд ли согласятся. Регулярные визиты иностранных делегаций в Карабах, которые организуются правительством Азербайджана, призваны демонстрировать иную точку зрения.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель группы межпарламентской российско-азербайджанской дружбы Дмитрий Савельев, а также ряд журналистов и экспертов 5 мая посетили разрушенный город Агдам. Впрочем, особого резонанса, даже в российских СМИ, не наблюдалось.

В то же время ожидается, что во второй половине мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят Шушу, где вдобавок планируется открытие консульства Турции.

Кроме того, Азербайджан существенно усилил охрану государственной границы с Арменией, где продолжают происходить различного рода инциденты.

С момента окончания конфликта открыто десять новых воинских частей Государственной пограничной службы Азербайджана, из которых сформирована как минимум одна дивизия «Кубатлы». На прошлой неделе с проверкой по частям в Кубатлинском, Зангеланском и Джебраильском районах побывали начальник ведомства генерал Эльчин Гулиев и помощник президента Азербайджана Магеррам Алиев. По словам секретаря Совбеза Азербайджана генерал-полковника Рамиля Усубова, демаркация и делимитация границ завершается.

Федеральное агентство новостей /

Несколько другого мнения придерживается российская сторона. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, «российские миротворцы в Карабахе будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, обеспечением взаимовыгодных договоренностей по ее прохождению. Только после этого делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможны».

С армянской стороны процесс организации охраны границы менее заметен, что, по словам и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, обусловлено государственной тайной.

Тем не менее важным аспектом стало заявление армянского премьера в парламенте о том, что в Сюникской области будут размещены два новых опорных пункта 102-й военной базы МО РФ. Вероятнее всего, в ГШ ВС РФ хотели бы иметь вторую полноценную базу на юге Армении — так удобнее с точки зрения организации жизнедеятельности войск, но Пашиняну удалось продавить временный вариант без создания новых военных баз, одновременно закрыв вопрос о безопасности Сюника.

Азербайджан вернул троих армянских пленных

Долгое время Баку отказывался выдавать армянских военнопленных, которые были задержаны уже после подписания трехстороннего соглашения по Карабаху. Но очевидно, этот вопрос давно стал предметом политического торга. К примеру, азербайджанской стороне сейчас важно установление контроля над дорогой Шуша — Красный Базар для облегчения доступа в Шушу.

Тем неожиданней стало возвращение троих человек, которые были доставлены в Ереван 4 мая самолетом командующего российским миротворческим контингентом. В Азербайджане их посчитали непричастными к «террористической деятельности».

В то же время если в Баку был расчет еще и на некую разрядку в дипломатическом поле, то он не оправдался.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали освобождение трех армян и сразу же призвали стороны полностью и оперативно завершить процесс обмена всеми заключенными и останками погибших, а также «обеспечить гуманное обращение с задержанными». К давлению подключились министерства иностранных дел Франции и Канады, которые практически в ультимативной форме призвали Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, который 6–7 мая находился с визитом в Ереване, вопрос возвращения пленных решится в ближайшее время. Министр иностранных дел на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном отметил, что Москва вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступает за решение всех гуманитарных вопросов.

Скорее всего, о новых договоренностях будет объявлено после 10–11 мая, когда завершится визит Лаврова в Баку.

primeminister.am / фото пресс-службы премьер-министра Армении / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Обстановка на дипломатическом фронте

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот после состоявшегося на прошлой неделе разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона подтвердил, что лидеры двух стран в ближайшее время выступят с конкретными предложениями по урегулированию карабахского конфликта. По его словам, возобновление переговоров и решение гуманитарных проблем, в том числе возвращение пленных, является приоритетом для стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Путин и Макрон в ближайшее время выступят с конкретными предложениями для решения Карабахского конфликта и стабилизации ситуации, заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.



По его словам, возобновление переговоров и решение гуманитарных проблем, в том числе возвращения … — OpenArmenia (@ArmeniaOpen) May 6, 2021

С предложениями российской стороны все относительно понятно: важной темой визита Сергея Лаврова в Баку станет обсуждение вопросов по созданию нейтральной зоны и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Что может предложить Париж — пока не ясно.

В этих условиях США намерены продолжить перехват повестки по Южному Кавказу.

Администрация президента Джо Байдена продлила приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», в результате чего разрешена прямая помощь США Азербайджану.

Для армянской стороны тоже прозвучал «ясный сигнал»: посол США в Ереване Линн Трейси заявила, что «нахождение Армении в составе ОДКБ создает определенные ограничения для оказания Америкой военной помощи Армении». Эти слова также весьма примечательны на фоне перехода к Еревану председательства в организации в ноябре текущего года.

@amicableru США указывают Армении: надо пересмотреть армянские отношения с ОДКБhttps://t.co/WLFgr51KUj — Сергей Вишневский (@S_Wishnevsky) May 4, 2021

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