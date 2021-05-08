Мексиканские власти заявили о вмешательстве Вашингтона в дела государства

Мехико, 8 мая. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил правительство США во вмешательстве в дела государства и осудил их за спонсирование политических групп.

Вашингтон финансирует объединение «Мексиканцы вместе против коррупции и безнаказанности» и способствует продвижению «заговоров с целью переворота в стране», сообщили американские СМИ со ссылкой на источник в Мехико.

Глава Мексики подчеркнул, что конституция государства запрещает иностранным властям спонсировать политические группы в других странах. МИД уже направил дипломатическую ноту в Вашингтон, уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что власти России и Мексики в формате видеоконференции обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции.