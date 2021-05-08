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Выплаты ко Дню Победы получили 117 ветеранов ВОВ из Мордовии

Общество
Выплаты ко Дню Победы получили 117 ветеранов ВОВ из Мордовии
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 8 мая. В Мордовии 117 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную денежную выплату. По 10 тысяч рублей им выделило государство ко Дню Победы.

В региональном отделении Пенсионного фонда России сообщили, что выплаты получены ветеранами вместе с апрельской пенсией. Тем, кому деньги перечисляют через банк, средства поступили до 29 апреля.

«Майскую пенсию ветераны тоже получили до Дня Победы. Есть такие пенсионеры, которым обычно выплачивают через почту в третью декаду месяца. Им деньги поступили в период со 2 по 8 мая», — сообщили ФАН в ведомстве.

Также в Мордовии в честь Дня Победы фронтовикам, труженикам тыла, вдовам участников войны, блокадникам и несовершеннолетним узникам концлагерей социальные работники выдали продуктовые пакеты с праздничным набором продуктов от врио главы региона Артема Здунова. Всего выделено 1950 подарков.

Ранее ФАН писал, что Мордовия выделила 13,2 млн рублей на выплату детям войны. Деньги получили более восьми тысяч жителей республики.

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