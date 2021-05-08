Взбунтовавшиеся французские рыбаки протаранили британское судно около острова Джерси

Лондон, 8 мая. Инцидент с участием судов двух государств-союзников по НАТО произошел вблизи британского острова Джерси, расположенного у берегов Франции.

Подробности и причины столкновения французского траулера и рыболовной лодки с гражданами Великобритании приводит Daily Mail. На опубликованном видео показан момент столкновения французского судна с британским, причем последнее пыталось уклониться, а первое шло на таран.

Резкое недовольство французской общественности вызвали ограничения властей Соединенного Королевства на вылов рыбы в окрестностях Джерси. Более 60 французских траулеров и промысловых шхун участвуют в блокаде острова, Правительство Франции пригрозило отключить подачу электроэнергии на Джерси. В ответ Лондон послал в прилегающую к острову акваторию два боевых корабля: HMS Tamar и HMS Severn.

Ранее сообщалось о готовности Лондона к силовому решению «рыболовного» конфликта с Францией.