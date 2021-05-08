Суд признал виновным юного наркоторговца из Волхова

Санкт-Петербург, 8 мая. Почти шесть лет колонии строгого режима получил 19-летний наркодилер из Волхова. Его признали виновным в распространении запрещенных веществ.

По данным следствия, молодой человек в сентябре прошлого года продал большую партию наркотиков. Инцидент произошел у одного из домов по Цветочной улице. Злоумышленник был задержан.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок пять лет и девять месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Суд вынес решение по делу о наркотиках Тимы Белорусских, сообщал портал URA.RU. Певец получил два года ограничения свободы условно.