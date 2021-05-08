Российские ученые получили первое научное подтверждение посмертной медитации

Москва, 8 мая. Буддийские монахи находятся в особом состоянии посмертной медитации, которая сохраняет их тела в целости, заявил академик Святослав Медведев.

Группа российских ученых провела исследование тел 104 буддийских монахов, которые ранее выполняли различные медитации. Именно они сохраняют их тела в целости после смерти, заявил руководитель «Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях», основатель Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев.

«Состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти. То есть мы получили первые научные подтверждения состояния тукдам», — заявил он в ходе встречи с Далай-ламой, пишут РИА Новости.

Установлено, что при состоянии тукдам тело человека практически не разлагается. Даже после смерти монаха его лицо на протяжении нескольких недель может издавать странное свечение, а тело сохранять тепло, уверены буддийские ученые.

В конце марта 2021 года стало известно, что специалисты МГУ намерены изучить особенности работы мозга тибетских монахов во время медитации. В ходе исследования они записали результаты электроэнцефалограммы в процессе медитирования монахов.