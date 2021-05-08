Французский Renault хочет стать ключевым «зеленым» брендом Европы

Париж, 8 мая. Представители автопроизводителя заявили о том, что 9 из 10 машин компании будут электрокарами к 2030 году.

Альтернативные источники энергии — новое перспективное направление развития компании Renault. Руководство бренда намеревается занять главное место в секторе и почти полностью перейти на производство электромобилей, сделав 90% из всех машин марки экологичными. Об этом пишет «Автостат».

Компания уже сейчас значительно увеличила модельный ряд электрокаров собственного производства, который включает в себя также гибридные версии и подзаряжаемые гибриды основных моделей.

Renault разработала технологию E-Tech и использует ее в главнейших представителях компании — Clio E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Plug-in Hybrid, Megane Wagon E-Tech Plug-in Hybrid. Помимо этого, в этом году французский концерн презентовал новые Arkana, Captur E-Tech Hybrid и Megane Sedan E-Tech Plug-In Hybrid.

Прогрессивный бренд будет первым в России, кто введет на территории страны поддержку официального сервиса, через который водители смогут контролировать свои автомобили с помощью смартфона.