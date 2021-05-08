Подросток попал под поезд в Чите

Чита, 8 мая. Трагический инцидент произошел на станции Черновские на 6178-м километре Забайкальской железной дороги. Юноша получил смертельные травмы.

Личность погибшего установили оперативно, им оказался житель Черновских 2003 года рождения. Известно, что 25 мая ему исполнилось бы 18 лет, сообщает пресс-служба Забайкальского регионального линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте.

По предварительной версии, мальчик перебегал пути перед приближающимся составом в непредназначенном для этого месте. Следователи допросили машинистов поезда и очевидцев. Уголовное дело взято на контроль СК России на транспорте.

Ранее житель Пензенской области угодил под колеса железнодорожного состава. В результате инцидента мужчина погиб, сообщал ФАН.