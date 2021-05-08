Путин обсудит с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией

Москва, 8 мая. Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном по ситуации на таджикско-киргизской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча глав государств состоится 8 мая в Москве. Лидеры стран затронут региональную проблематику, а также ситуацию вокруг Афганистана и урегулирование обстановки на границе Киргизии и Таджикистана, сказано в сообщении президентской администрации.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон также обсудят двустороннее сотрудничество в гуманитарной и торгово-экономической сферах.

Как стало известно ранее, главы Казахстана и Таджикистана обсудят безопасность среднеазиатского региона 19–20 мая.