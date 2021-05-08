Детский патриотический квест состоялся в Псковской области в преддверии Дня Победы

Великие Луки, 8 мая. Приуроченный к 9 Мая детский квест «Мы — патриоты своей Родины!» провели в Псковской области. Участие в интеллектуальной игре приняли три команды школьников.

Формат квеста был выбран как один из наиболее популярных, пояснили организаторы. Ими выступили Центр социального обслуживания и благотворительный фонд «Объединение». В игру были вовлечены все участники, каждый получил возможность проявить свои командные качества.

Местом проведения квеста стала Великолукская земляная крепость, три команды участников прошли семь интерактивных станций с заданиями разной степени сложности. На финише все игроки получили грамоты и сладкие подарки. Лучшей команде достались также отличительные значки, пишет портал «ВЛуки.ру».

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