Опубликованы снимки нового минивэна Multivan от Volkswagen

Берлин, 8 мая. Немецкий производитель Volkswagen опубликовал фотографии, которые дают представление о внешнем виде минивэна Multivan седьмого поколения.

Премьера автомобиля состоится в середине июня. Минивэн будет выполнен в современном дизайне с определенными элементами, позаимствованными у предшественников. Например, горизонтальная полоса по всему кузову отсылает к выпускаемому с 1979 по 1992 год Multivan T3, а слегка выступающий и удлиненный капот напоминает модель четвертого поколения (1990–2003 годы), передают «Известия».

Третий ряд кресел со сплошным диваном заменят отдельными сиденьями с облегченной конструкцией, которые можно убрать или переместить ближе ко второму ряду. Автомобиль будет построен на модульной платформе MQB. Модель получит традиционные бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки.

Корпорация Volkswagen ранее изменила комплектацию Tiguan на российском авторынке. Кроссовер-бестселлер вновь предлагают со связкой 150-сильного мотора и полного привода.