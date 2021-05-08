Германские «зеленые» выступили против реализации проекта «Северный поток — 2»

Берлин, 8 мая. Германия не может завершить реализацию энергетического проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила сопредседатель немецкой партии «зеленых» Анналена Бербок.

Во время мероприятия Атлантического совета политик заявила, что не считает строительство трубопровода исключительно экономическим проектом. Бербок уверена, что Германия не должна завершать реализацию «Северного потока — 2».

Сопредседатель партии «зеленых» добавила, что «СП-2» якобы противоречит европейским санкциям, поэтому газопровод «нельзя» использовать. Плюс ко всему из-за этого проекта может снизиться объем поставок голубого топлива через Украину, добавила политик.

Как стало известно ранее, авторы «экологического» иска против «СП-2» признали потребность Германии в газе.